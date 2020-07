Robert O’Brien, Consigliere per la Sicurezza Nazionale negli Usa, è risultato positivo al Coronavirus. A dare la notizia i principali media statunitensi

Un’altra brutta notizia per gli Stati Uniti. Come riportato dai principali media statunitensi, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Usa Robert O’Brien è risultato positivo al Coronavirus. Scelto da Donald Trump nel 2019, il 54enne non si reca in ufficio dallo scorso fine settimana.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, O’Brien avrebbe contratto la malattia dopo un evento in famiglia. Una volta aver ricevuto i risultati del test, si è isolato in casa, pur continuando con il proprio operato. Il Consigliere ha infatti eseguito gran parte del suo lavoro per telefono. Le sue condizioni sembrano comunque essere stabili. Sempre stando a ciò che riferisce la Cnn, O’Brien è quotidianamente in contatto con Donald Trump per discutere della situazione legata all’emergenza Coronavirus.

