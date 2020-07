Calciomercato Napoli, affare fatto per Osimhen: le cifre dell’affare. Il giovane attaccante del Lille arriverà domani in Italia

E’ arrivato il momento di Victor Osimhen al Napoli. L’attaccante nigeriano del Lille domani sbarcherà a Capodichino e si dirigerà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi 5 anni.

Le cifre dell’affare sono davvero molto importanti, con De Laurentiis che verserà nelle casse della squadra francese la bellezza di 50 milioni di euro più facili bonus da raggiungere, per una cifra complessiva che si avvicinerà ai 60 milioni.

Un cartellino da top player accompagnato anche da uno stipendio di primo piano. Il classe ’98 percepirà 4,5 milioni di euro a stagione, andando ad eguagliare gli emolumenti percepiti dai leader dello spogliatoio Insigne e Mertens.

La notizia è stata diffusa in serata da Gianluca Di Marzio e dalla redazione di Sky Sport, confermando una voce che era ormai nota da tempo. Domani mattina verranno effettuate le visite mediche e limati gli ultimi dettagli burocratici prima della firma sui contratti.

Per Gattuso una pedina importante da giocarsi in vista della prossima stagione, dopo l’arrivo di Petagna e la conferma di Mertens. Un potenziale offensivo che con Insigne, Politano e Lozano (qualora dovesse rimanere) ha pochi eguali nel campionato italiano.

Il centravanti africano è considerato da molti il nuovo Eto’o, con velocità e tecnica da vendere. Nella stagione appena conclusa ha disputato 38 gare complessive segnando 18 goal (due in Champions League) e mettendosi in mostra a livello internazionale.

Se l’ambientamento procederà nel migliore dei modi avremo presto un’altra stella nel firmamento della Serie A.

