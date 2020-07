La campagna anti-obesità in Gran Bretagna ha un testimonial d’eccezione: è lo stesso premier Boris Johnson a lanciare l’appello: “Dopo la terapia intensiva sono dimagrito, ora mi tengo in forma”.

In un video, pubblicato recentemente, il premier britannico Boris Johnson si è fatto testimone della campagna anti-obesità del Paese. Nel sensibilizzare l’importante causa, il presidente ha parlato anche della sua recente esperienza, dove ha perso diversi chili.

Il presidente ha raccontato la sua esperienza in terapia intensiva, dove ha dichiarato di aver perso peso. Ora il presidente si è reso testimonial della campagna britannica contro l’obesità e ha sostenuto di “mantenersi in forma”.

Leggi anche >>> Coronavirus, l’ammissione di Boris Johnson: “Abbiamo chiuso tardi”

L’invito del presidente Johnson, come riporta Skytg24, è rivolto a tutti i cittadini e chiede di “prendersi cura della propria forma fisica” al fine di non gravare sul sistema sanitario nazionale, che al momento sta affrontando la difficile lotta alla pandemia.

Il piano britannico, come ha fatto sapere il presidente, prevede diversi divieti. In primis, c’è il divieto di ogni tipo di pubblicità, sia essa televisiva o su internet, del cosiddetto “cibo spazzatura”. Questo divieto è imposto almeno fino alle ore 21. La Gran Bretagna ha messo al bando anche l’offerta pubblicitaria del “paghi uno, l’altro è in omaggio”. Allo stesso tempo, sono stati previsti diversi obblighi, come ad esempio quello di riportare l’apporto calorico sui vari menù. Sono state inserite anche misure di sensibilizzazione sull’apporto calorico, per quanto riguarda le bevande alcoliche.

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.

If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.

Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 27, 2020