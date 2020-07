Anna Tatangelo ha da pochissimi minuti pubblicato una fotografia sul suo profilo ufficiale che sta facendo impazzire i suoi tantissimi fan.

Anna Tatangelo è senza dubbio una delle donne più belle d’Italia. La donna italiana ha un fisico mozzafiato ed è entrata nei cuori di tantissimi italiani ed italiane col passare degli anni. Ha iniziato come cantante e come modella, dopo essersi sposata con il noto neomelodico Gigi D’Alessio. In diverse delle opere dell’artista campano la troviamo a duettare o ad apparire come protagonista del clip video della canzone in questione. Ora i due, però, si sono separati e stanno vivendo la vita a distanza, per certi versi anche completamente ricominciando praticamente da zero.

Anna Tatangelo solo in intimo, l’immagine è incredibile – FOTO

Nella foto pubblicata pochissimi minuti da sull’account ufficiale di Anna Tatangelo, la donna si mostra con dell’intimo davvero stretto ed incredibilmente succinto. La donna indossa una mutandina blu a righe bianche, che le esaltano i fianchi e le arrotondano la figura. Ha poi un reggiseno completamente bianco, che si unisce dietro al collo. La donna appare in tutta la sua bellezza mentre, appoggiata ad una piccola staccionata, guarda l’orizzonte riflettendo. L’intimo che mostra sta facendo impazzire i fan, che stanno sciamando sotto l’immagine con tantissimi commenti ed apprezzamenti per la donna.

