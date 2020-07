Alex Zanardi operato di nuovo alla testa. Il famosissimo ciclista è ancora in condizioni davvero molto delicate ed ora è stato ancora una volta operato alla testa.

Alex Zanardi ha subito l’ennesimo intervento alla testa. Il famosissimo atleta paraolimpico ha subito diverse settimane fa un bruttissimo incidente. Mentre correva con la sua handbike l’ennesima gara della sua vita, l’uomo è stato colpito con forza inaudita da un camion. Il danno riportato è stato davvero importante e per questo si trova da molto tempo in una situazione incredibilmente delicata. Il famoso campione olimpico, infatti, ha subito danni parecchio importanti al corpo, e in particolare alla testa, data la posizione che caratterizza l’andatura su una handbike, ovvero una bici “a mano” che tiene il pilota molto vicino al suolo. La situazione è davvero critica e nella mattinata è stato necessario un nuovo intervento alla testa dell’italiano, che deve ancora recuperare dall’incidente.

LEGGI ANCHE —> Lazio, chiesti danni alla Germania per incendio navi Caligola durante il nazismo

Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: “Procedura complessa”

Dal San Raffaele, struttura ospedaliera nella quale è ricoverato il campione olimpico, si parla di “delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze”. Ciò ovviamente in seguito all’importante “trauma primitivo”. La situazione è molto complicata e di certo non sarà semplice per lui riprendersi del tutto. La situazione non è assolutamente delle migliori, dato che è il cervello dell’uomo ad essere danneggiato in seguito all’incidente. I medici e gli specialisti stanno facendo di tutto per migliorare il quadri clinico e in particolare il sistema nervoso del paziente, pertanto continue e delicate operazioni sono sempre più necessarie e decisive. Si spera soltanto che la situazione possa migliorare nel più breve tempo possibile, perché l’Italia intera è ferma col fiato sospeso per il suo campione.

LEGGI ANCHE —> La Spezia, violentata mentre fa jogging: fermato un 32enne