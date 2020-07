Uomo investe 7 persone, una notizia davvero incredibile quella che arriva direttamente dalla Germania, precisamente dalla capitale Berlino.

Nel cuore della Germania, nella capitale Berlino, pochissimi minuti fa è stato caos puro. Un uomo, infatti, mentre guidava la sua vettura, ha deciso di buttarsi sulla folla per investire quante più persone possibile. Il fatto, riporta AGI, è avvenuto a Charlottenburg, precisamente vicino al giardino zoologico della città. Qui un uomo, mentre guidava, ha perso il controllo ed ha quindi investito diverse persone, uscendo di strada. Subito è stato il panico sul marciapiede della città. Diverse persone sono state colpite dalla macchina, in molte sono riuscite ad evitare la vettura, ma alcune hanno avuto la peggio. Precisamente sarebbero sette le persone colpite dalla macchina, con tre che, secondo quanto filtra dai notiziari tedeschi, verserebbero in pessime condizioni. Ora si attendono aggiornamenti sulla loro situazione.

Uomo investe 7 persone, panico per le strade di Berlino

L’uomo in questione è stato immediatamente bloccato dalle autorità ed arrestato. Per il momento non ci sarebbero motivi politici o religiosi alle spalle di questo avvenimento che quindi non dovrebbe essere un atto di terrorismo. Immediatamente la dinamica, infatti, aveva fatto pensare ad attentatori di matrice islamica, che negli scorsi mesi hanno colpito più volte la Germania e in particolare proprio la città di Berlino. Sul posto sono immediatamente accorsi 60 vigili del fuoco e diverse autorità per controllare il traffico ed evitare ingorghi. Sicuramente saranno ore molto difficili per il personale sanitario della città, che oltre all’emergenza COVID-19 dovrà ora fronteggiare un numero importante di feriti, alcuni anche molto gravi. Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti aggiornamenti, soprattutto sulle intenzioni che aveva l’uomo e su cosa lo abbia spinto ad agire in questo modo.

