Ieri sera nel Texas, precisamente a Seattle, si è tenuta una protesta anti-razzista tra i manifestanti del movimento Black Lives Matter. Nel corso delle tensioni, c’è stata l’uccisione di un uomo da parte di un automobilista. L’uomo alla guida del veicolo, come documentato dal video, fa partire diversi colpi di pistola che mettono in fuga anche la folla.

Il dipartimento di Polizia, nel corso del punto stampa, ha riferito che l’uomo sarebbe morto poi in ospedale. Anche quest’ultimo pare fosse armato. Intanto la situazione riguardante le proteste dopo la morte di George Floyd stanno degenerando in diverse città dei 50 stati USA.

Someone opened fire at the Austin protest. pic.twitter.com/cIRah6f3fQ

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 26, 2020