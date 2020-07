In Russia, nella regione del Voronez, la polizia ha effettuato dei raid contro più di un centinaio di abitazioni appartenenti ai Testimoni di Geova.

Un comunicato stampa pubblicato dalla regione russa di Voronez, ha reso noto che lo scorso tredici luglio, le forze dell’ordine hanno assaltato più di cento abitazioni di proprietà di Testimoni di Geova. Almeno due persone, hanno subito delle violenze da parte della polizia durante le perquisizioni. Il raid è stata una conseguenza militare di una sentenza della Corte Suprema Russa del 2017. In questa, la religione di Geova veniva considerata come pericolosa ed estremista. L’USCIRF, una commissione degli Stati Uniti che si occupa di libertà religiosa ha denunciato l’accaduto. Ha inoltre pubblicato un report accusando dei movimenti presenti in Russia, di foraggiare una campagna persecutoria nei confronti dei Testimoni di Geova. Sicuramente il comunicato del Voronez è destinato a far discutere il mondo, anche perché si tratta di una delle più grosse perquisizioni mai svolte dalle forze dell’ordine russe.

La comunità internazionale ha duramente condannato questi raid, invitando il governo di Vladimir Putin a mettere fine a quella che è a loro parere una campagna di persecuzione religiosa. Intanto, si è celebrata nella giornata di oggi la giornata nazionale della Marina Militare. Vladimir Putin, ha deciso di presentarsi di persona all’evento e pronunciare il discorso di apertura delle cerimonie. Parlando alla popolazione, il leader russo ha garantito che le flotte navali aumenteranno allo scopo di proteggere al meglio il territorio dai nemici esterni. La flotta russa fu istituita nel diciassettesimo secolo per volontà di Pietro il Grande. Il corpo della Marina venne però rifondata nel 1939. Inoltre, questa celebrazione venne abolita in Russia all’inizio degli anni ottanta, e fu ripristinata su volere di Putin nel 2003.

