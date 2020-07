Plex, noto servizio di streaming, ha annunciato l’arrivo di 80 nuovi canali televisivi visibili in maniera totalmente gratuita. Come iscriversi e come vederli

Plex è un nuovo servizio di streaming online totalmente gratuito. Disponibile già da qualche mese, permette di accedere ad una lunga lista di canali televisivi, visibili dal proprio pc o smartphone. Alla già lunga lista, sul proprio blog ufficiale Plex ha annunciato l’aggiunta di ben 80 nuove emittenti.

Tra queste, ci sarà Reuters, canale di informazione 24 ore su 24 molto simile ai già presenti Sky TG 24 e TGcom 24. In arrivo anche Toon Goggles, un servizio dedicato ai più piccoli con cartoni animati e show televisivi. Per gli amanti dello sport c’è Sports Network, che informerà gli appassionati su tutte le ultime news dal mondo. Per gli amanti della tecnologia, infine, c’è IGN TV, dedicato al mondo dell’eSport e delle competizioni videoludiche online. Da qui è possibile accedere alla lista completa.

Plex, il servizio di streaming televisivo: come iscriversi

Dallo scorso dicembre, anche in Italia è arrivato Plex, servizio di streaming gratuito che collega oltre 200 paesi in tutto il mondo. Per accedere al servizio, bastano pochi passaggi. Una volta giunti sul sito ufficiale, bisognerà registrarsi (si può collegare l’account Facebook o Google) e creare il profilo. A questo punto, guardando qualche secondo di pubblicità, si potrà avere accesso ad una lista molto vasta di canali televisivi, film e serie tv. La maggior parte, almeno per il momento, sono in inglese, considerando l’arrivo abbastanza recente del servizio in Italia. L’aggiunta di oltre 80 canali, però, fa ben sperare per il futuro.

Oltre al sito web, è possibile anche scaricare l’app ufficiale per smartphone su Android e iOS. Disponibile anche su Smart TV, Amazon Fire TV, Playstation 4, Xbox One, Apple TV ecc. L’interfaccia è molto simile a Netflix, Amazon Prime ed Infinity, i servizi di streaming più noti ed utilizzati al momento.

