Olivia de Havilland è morta pochissime ore fa. La famosissima attrice americana ha perso la vita dopo una vita spettacolare e a dir poco incredibile.

Olivia de Havilland è morta poche ore fa. A darlo l’annuncio è l’Hollywood Reporter, che ha scritto della scomparsa della donna che per anni ha dominato Hollywood. Nata in Giappone, precisamente a Tokyo, il 1 luglio 1916, da padre avvocato e madre attrice, la donna ha da subito iniziato a recitare e ha partecipato ad incredibili opere cinematografiche. Il suo talento e la sua capacità di conquistare la scena l’hanno fatta diventare una delle star assolute di Hollywood e dell’intero star system. Un talento che è stato tra l’altro protagonista di una lotta tutta familiare con la sorella più giovane, Joan Fontaine, che è morta però a 96 anni, ben 8 anni prima della sorella ed eterna nemica.

Olivia de Havilland è morta, l’attrice di Via Col Vento aveva 104 anni

Olivia de Havilland sarà indimenticabile per il ruolo avuto in diverse opere cinematografiche. Melania di Via Col Vento, ma anche attrice di alcuni lavori di Hitchcock e Hughes. Per anni, insieme a Clark Gable, ha forse formato la miglior coppia della cinematografia americana, con un affiatamento ed una bravura ineguagliabili. La donna ha anche vinto due Premi Oscar e avuto un ruolo importante in una serie di film che ancora oggi sono dei capolavori, dei classici riconosciuti all’unanimità. E’ morta oggi, 26 luglio 2020, nel tardo pomeriggio. Olivia de Havilland si è spenta a Parigi, serenamente, alla veneranda età di 104 anni. Precisiamo che il Covid-19 non ha nulla a che fare con la sua dipartita, il decesso è stato da ricondurre a cause naturali. Ora tutti i suoi familiari ed i suoi fan ne piangono la morte e ricordano la persona che era.

