Torna la MotoGP, con il secondo appuntamento della stagione a Jerez. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta tv e streaming.

Secondo appuntamento stagionale con la MotoGp, che vede in programma il Gp di Andalusia. No, non si tratta di un nuovo circuito mondiale, ma solamente della seconda gara a Jerez per l’emergenza creata dal Coronavirus.

Una gara che avrà un sapore diverso, visto che ci sarà un grande assente, Marc Marquez. Il campione iridato, infatti, sta soffrendo ancora con la spalla, a causa della caduta durante la spettacolare rimonta di Jerez. Così l’otto volte campione del mondo ha dato forfait per preservare il suo corpo da un’eventuale nuova caduta.

Così continua a sorprendere Fabio Quartararo, che in sella alla sua Yamaha Petronas ha conquistato la seconda pole stagionale. Dietro di lui completano la prima fila Maverick Vinales e Pecco Bagnaia. Ottimo round di qualifiche per Valentino Rossi, che risolve il problema dell’usura delle gomme e riesce ad aprire la seconda fila con un ottimo quarto posto.

Bene anche Franco Morbidelli che conquista la sesta piazza durante le qualifiche. Deludono invece le Ducati, con un 11esimo posto di Danilo Petrucci e la 14esima posizione di Andrea Dovizioso. Andiamo quindi a vedere dove assistere alla gara di MotoGP in diretta tv e steaming.

MotoGP, diretta tv e streming del Gp di Andalusia: dove seguire la gara

Anche quest anno le gare della MotoGP saranno trasmesse da Sky Sport, che ha deciso di dedicare ai centauri il canale Sky Sport MotoGP. Ma la novità più importante è che le gare saranno trasmesse anche da DAZN.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire la gara, sarà possibile seguire lo streaming gratuito sulla piattaforma SkyGo, disponibile per tutti i dispositivi mobili come: smartphone, tablet e laptop. Ma non solo, infatti le gare saranno trasmesse anche da NowTv, servizio di streaming gratuito di proprietà Sky. NowTv regala ai nuovi abbonati un mese di prova gratuito. Scaduto il mese di prova starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese.

Per coloro che invece vorranno vedere la gara gratuita, Sky offre la differita dell’appuntamento del motomondiale sul canale Tv8 (al numero 8 del Digitale Terrestre). La differita della gara partirà alle ore 18:00.

L.P.

