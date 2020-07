Un bellissimo gran premio quello di MotoGP in Andalusia. Quartararo vince ancora e si conferma in gran forma, Valentino Rossi torna sul podio

Si è concluso pochi minuti fa il secondo gran premio stagionale di MotoGP, in programma in Andalusia. Anche questa volta, i piloti hanno dato spettacolo in pista, tenendo i telespettatori incollati allo schermo. Con Marc Marquez che nella giornata di ieri ha dato forfait a causa di un infortunio, il grande favorito era Quartararo.

Il francese ha confermato le aspettative, piazzandosi sul gradino più alto del podio. Grande prova di Vinales che, dopo aver lottato per tutti e 25 giri, si piazza al secondo posto, superando all’ultimo Valentino Rossi. Per il Dottore si è rivelata comunque una grande gara, nonostante si sia dovuto accontentare del terzo gradino del podio.

MotoGP, gran premio d’Andalusia: sesto Dovizioso, che sfortuna per Morbidelli e Bagnaia

Il secondo gran premio stagionale di MotoGP in Andalusia è stata sicuramente la gara di Quartararo – che si è confermato il primo della classe – e di Valentino Rossi, tornato sul podio dopo un digiuno che durava da 17 GP. Ma anche fuori dalle prime tre posizioni, i piloti si sono dati battaglia per guadagnare più punti possibili in classifica. Dovizioso si è aggiudicato un ottimo sesto posto, considerando la partenza dalla 16esima posizione in griglia.

Sfortunati Morbidelli e Bagnaia. I due si trovavano in piena lotta per una posizione davanti, ed erano addirittura vicini al podio. Prima uno e poi l’altro però, sul finale della gara, hanno dovuto vedersela con alcuni problemi tecnici, che li hanno costretti a dare forfait. Bene Nakagami e Mir, che hanno conquistato rispettivamente la quarta e la quinta posizione. Degli italiani, anche Danilo Petrucci non si è qualificato.

