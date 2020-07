Circa 140 migranti, a largo del Mediterraneo, sono in seria difficoltà: due imbarcazioni stanno accumulando acqua. Niente soccorsi fino ad ora

Sono circa 140 i migranti che si trovano in seria difficoltà a largo del Mediterraneo: 95 si trovano su’imbarcazione e 45 su un’altra. La prima, con il motore in avaria in zona Sar Maltese, sta imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica, ma le autorità maltesi ed italiane non rispondono alle richiesta di soccorso. Questo fa sapere Alarm Phone. Nella seconda imbarcazione al momento la situazione resta meno grave.

🆘URGENTE!!! ~95 persone sono a rischio di annegare nella zona SAR di #Malta! Hanno chiamato #AlarmPhone quando il motore ha smesso di funzionare e stavano imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica. Autorità maltesi & italiane sono informate ma non rispondono. Soccorrete! pic.twitter.com/qTcLwws9gx — Alarm Phone (@alarm_phone) July 25, 2020

Migranti, le autorità non rispondono alle richieste di soccorso

Le autorità sono informate ma non rispondono, mentre si acuìsce il grido d’aiuto da parte delle persone a bordo dell’imbarcazione. “Stiamo morendo”. Purtroppo non è possibile rimuovere l’acqua dalla barca perché sovraffollata.

A ricevere ordine di soccorso potrebbe essere il mercantile Maridive230 che distanza circa 20 miglia dall’imbarcazione. Al momento, però, le forze armate sia maltesi che italiane continuano a non rispondere.

02:45 Le persone in pericolo dicono di non poter rimuovere l’acqua dalla barca perché é sovraffollata. Urlano: “stiamo morendo!”. Il mercantile #Maridive230 è a ~20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere ma @Armed_Forces_MT non rispondono alle nostre chiamate — Alarm Phone (@alarm_phone) July 26, 2020

