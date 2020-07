Manca poco al posticipo tra Juventus e Sampdoria, che potrebbe assegnare lo scudetto ai bianconeri. Ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

La Juventus è ad una sola vittoria dal nono scudetto consecutivo e stasera, contro la Sampdoria, ha il secondo match point. Il primo è stato sciupato nella sconfitta della Dacia Arena contro l’Udinese, in cui gli uomini di Sarri si sono fatti rimontare dopo il goal del vantaggio di De Ligt.

Partiamo proprio dai padroni di casa, con i bianconeri pronti a difendere il titolo. Manca una sola vittoria al nono titolo consecutivo, uno scudetto particolare visto che questa stagione è stata segnata da una pandemia. Infatti, proprio mister Sarri ha dichiarato nella confenza stampa che questo è il “campionato più difficile nella storia del calcio italiano“. Vedremo se stasera i bianconeri riusciranno a conquistare nuovamente la coppa.

Dall’altra parte, invece, troviamo una Sampdoria che non ha più niente da chiedere da questo campionato. Mister Claudio Ranieri ha fatto un altro miracolo, prendendo la squadra blucerchiata dalla terzultima posizione in classifica e portandola ad una salvezza tranquilla. Così, in vista della prossima stagione, Ranieri potrà sperimentare qualche nuova soluzione, come un maggior impiego di Federico Bonazzoli, vera sorpresa dal ritorno in campo post Covid. Andiamo quindi a vedere dove seguire la partita.

Juventus-Sampdoria, streaming gratuito: Sky o Dazn ?

Il posticipo di Serie A tra Juventus e Sampdoria sarà offerto da Sky. Per l’occasione la pay-tv ha messo a disposizione tre canali: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellitare).

Per tutti gli abbonati che non potranno seguire il match da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre da quest anno, Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demad NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

L.P.

Per altre notizie sul Calcio, CLICCA QUI !