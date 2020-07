Juventus-Sampdoria 2-0: highlights, voti e tabellino della partita dell’Allianz Stadium che ha consegnato ai bianconeri il nono scudetto di fila



Juventus-Sampdoria 2-0: missione compiuta e festa liberata. Per tutti ma soprattutto per Sarri, al suo primo tricolore in Italia. Per un tempo meglio la Samp, ordinata e precisa nelle ripartenze. Ma la combinaziokne perfetta tra Pjanic e Ronaldo all’ultimomn secondo ha scardinato ogni resistenza.



Nella ripresa il raddoppio di Bernardeschi, lesto a riprendere una respinta di Audero, ma anche il rigore calciato sulla traversa ancora da Ronaldo. Tanto basta per chiudere i conti e concentrarsi sulla Champions League.

Juventus-Sampdoria 2-0: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 51′ pt Ronaldo, 67′ Bernardeschi,

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; Danilo 6 (29′ Bernardeschi 6.5), De Ligt 7 (78′ Rugani sv), Bonucci 6, Alex Sandro 5.5; Rabiot 7, Pjanic 6.5 (78′ Bentancur sv), Matuidi 6; Cuadrado 6, Dybala 6.5 (40′ Higuain 6), Cristiano Ronaldo 7. All. Sarri 7.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 5.5; Tonelli 5.5, Yoshida 6, Chabot 6 (22′ Leris 6.5), Augello 6; Depaoli 5, Thorsby 5.5, Linetty 6.5, Jankto 5.5 (73′ Gabbiadini 6); Ramirez 6.5 (01′ Maroni sv), Quagliarella 6. All. Ranieri 6.

AMMONITI: Pjanic (J), Tonelli (S), Jankto (S), Bernardeschi (J)

ESPULSO: Thorsby (S)

