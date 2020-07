I server della Garmin, società che opera nello sviluppo di GPS, sono stati hackerati: i server sono fuori uso da 24 ore. I dati degli utenti, però, sembra siano al sicuro

Ieri milioni di utenti hanno segnalato il fatto che i server della Garmin fossero fuori uso. E’ dal mattino che il sito non funziona e, secondo le prime indagini, la società sarebbe stata vittima di un attacco ransomware.

Per questo motivo la società di sviluppo della tecnologia GPS ha dovuto interrompere il servizio Garmin Connect per monitoraggio e condivisione di prestazioni sportive.

L’azienda, tramite il proprio canale Twitter ufficiale, ha spiegato che il disservizio riguarda anche i call center. Per questo motivo non sono in grado di rispondere alle chiamate e fornire assistenza.

Garmin, dati in pericolo? Possibile richiesta di riscatto

L’attacco ransomware consiste nell’introduzione di un software corrotto che è capace di bloccare il funzionamento o decifrare i file del server. Questo rende impossibile l’utilizzo dei dati contenuti e, solitamente, viene chiesto un riscatto dagli hacker per sbloccarli.

Gli esperti, anche se spesso le aziende sono tentate, consigliano di non cedere alla richiesta di riscatto per due motivi. Il primo è che potrebbero non ricevere i codici di sblocco, mentre il secondo è che il nome dell’azienda potrebbe finire nella lista di pagatori che gli hacker si scambiano.

Nelle ultime ore è stata presa di mira anche la Garmin Pilot, piattaforma per la pianificazione di voli. Qualora i dati venissero rubati, potrebbero essere utilizzati per strategie di attacchi militari o terroristici. La società però rassicura tutti i clienti, di ogni campo e tipologia, in merito ai dati che pare siano al sicuro.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)

— Garmin (@Garmin) July 23, 2020

This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2) — Garmin (@Garmin) July 23, 2020

