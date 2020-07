Quando si segue una dieta è possibile evitare di rinunciare all’amata pizza, alcuni gusti sono però decisamente più indicati di altri

Rinunciare alla pizza durante la dieta non è necessariamente una scelta obbligata. Nulla vieta infatti di poter gustare una buona pizza, cibo di conforto per eccellenza, senza per questo rinunciare alla necessità di assumere poche calorie. A meno non sia un piatto espressamente vietato dal nostro nutrizionista o dietologo per una questione di equilibrio alimentare ben venga quindi la classica pizza il sabato sera con gli amici. A questo punto però la domanda è quale scegliere tra le tante prelibatezze che sono solite trovarsi nel menù di una pizzeria. In linea di massima, quando si sta seguendo una dieta oltre al gusto personale, è bene tenere conto di diversi fattori per scegliere la pizza che più adatta al nostro regime alimentare. Chiaramente da evitare condimenti certamente appetitosi ma troppo ricchi come salumi, panna, formaggi stagionati e carne.

I consigli da seguire per gustare la pizza durante la dieta

La scelta di una pizza quando si sta seguendo una dieta parte innanzitutto dal tipo di impasto che in effetti è l’elemento che ne caratterizza la bontà. Seguendo un regime alimentare ipocalorico è meglio orientarsi verso un impasto che abbia un basso contenuto di carboidrati oppure di carico glicemico. I migliori sono certamente quelli ottenuti da farine integrali, di farro, kamut oppure ai 5 cereali. Un’opzione che del resto è diventata un must di moltissime pizzerie. Altro fattore importante da considerare è che la pizza sia ben cotta con un impasto molto ben lievitato, in questo modo sarà certamente più facile da digerire. Per quanto riguarda il condimento poi è scontato dire che occorre prediligere quelli leggeri. La regina delle pizze, consigliata dalla maggior parte degli esperti, è certamente quella margherita con 270 calorie ogni 100 grammi. In alternativa si può optare per una con delle verdure grigliate, in modo da integrare anche le proprietà di tali alimenti. Di questi due gusti si possono gustare le varianti senza mozzarella, ottime nel caso in cui i latticini fossero tra quei cibi vietati dal nostro nutrizionista.

