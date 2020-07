Il governo del Regno Unito ha disposto una quarantena come prevenzione per il Covid per chi rientra nel paese dalla Spagna

Il Governo del Regno Unito, per continuare a fronteggiare l’emergenza Covid, ha disposto per coloro che rientrano dalla Spagna una quarantena di due settimane. La decisione arriva dopo le notizie poco rassicuranti relative alla condizione della pandemia nel paese iberico. L’imposizione della quarantena, sopratutto la sua tempistica, ha scatenato immediatamente dure critiche innanzitutto tra i turisti che già si trovano in Spagna. Madrid in queste ore ha già avviato delle trattative con Londra per evitare il provvedimento almeno ai turisti delle isole Baleari e Canarie. Arancha Laya, ministro degli esteri spagnolo, ha voluto precisare che per quanto riguarda l’emergenza Covid “la Spagna è un paese sicuro con un numero di contagi in linea con quelli degli altri paesi europei“.

Le polemiche per la quarantena imposta dal Regno Unito

Ad alimentare maggiormente le polemiche nate dal provvedimento che impone la quarantena per chi rientra dalla Spagna è stata indubbiamente la tempistica del provvedimento. Entrato in vigore alla mezzanotte del 25 luglio la norma ha immediatamente spiazzato i britannici già in vacanza nel paese iberico e i tour operator. Dopo il provvedimento Tui, uno dei colossi dei viaggi organizzati, ha ritenuto opportuno cancellare tutti i voli in partenza oggi per la Spagna e le sue isole. Non si sa ancora se Tui deciderà di seguire la stessa strada per i voli dei prossimi giorni. Intanto il ministro degli esteri londinese Dominic Raab si è affrettato a difendere la scelta del governo. Secondo il ministro infatti l’urgenza del provvedimento è nata a seguito dei dati preoccupanti sulla diffusione del Covid in Spagna. Raab ha specificato che la velocità è stata dettata “dal rischio di una seconda ondata e di un nuovo lockdown”.

