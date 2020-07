Nella provincia di Pesaro Urbino 70 persone si trovano in isolamento dopo essere venute in contatto durante una festa con un persona positiv al Covid

Un nuovo focolaio Covid si è acceso nella provincia di Pesaro Urbino dopo che una persona positiva ha partecipato ad una festa per un battesimo. È successo a Montecopiolo, una cittadina di appena mille abitanti dove ora ben 70 persone si trovano in isolamento e sei risultano già contagiate. Per altri tre partecipanti alla festa, pur avendo i sintomi del Covid, i tamponi non hanno ancora dato un esito certo. Nella stessa provincia un’altra persona contagiata ha partecipato ad una festa di classe dedicato a coloro che sono nati nel 1978. Una festa durante la quale è venuto in contatto con altre 30 persone all’interno di un locale di Villagrande. Anche in questo caso, per tutti è quindi scattato l’obbligo dell’isolamento domiciliare.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, lutto per la nazionale di calcio ucraina: è morto il medico

L’allarme per i focolai Covid

Anche se l’Italia è ben lontana dall’emergenza che vivono alcuni paesi, anche europei, il timore per una nuova ondata dell’epidemia è sempre alto. La nascita di nuovi focolai distribuiti in tutta la penisola fa crescere la paura su una possibile nuova ondata. Attesa quasi certamente in autunno, alcuni tecnici hanno iniziato ad ipotizzare che potrebbe verificarsi già alla fine di agosto. Dati certamente allarmanti che riportano l’attenzione sulle misure di sicurezze, secondo alcuni totalmente abbassate, che sono state messe in campo dopo il lockdown. In Campania ad esempio il governatore De Luca ha imposto una multa di ben mille euro a coloro i quali, durante i controlli, venissero trovati senza mascherina all’interno di negozi o mezzi pubblici.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, Crisanti: “Italia attenta, possibili rialzi già ad agosto”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24