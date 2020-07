Lutto nel mondo del calcio: all’età di 48 anni, è scomparso il medico della nazionale di calcio dell’Ucraina. Era positivo al Coronavirus

Una bruttissima notizia ha colpito il mondo del calcio in Ucraina. All’età di 48 anni, è scomparso Anton Khudayev, medico della nazionale di calcio. A dare il triste annuncio, la federazione di calcio del Paese. La causa della morte prematura è il Coronavirus, malattia contratta qualche settimana fa.

Si sono uniti alla famiglia del medico il ct Andriy Shevchenko e tutti i membri dello staff. Khudayev lavorava anche al Metalist Kharkiv, squadra militante nel campionato ucraino. “Andriy Pavelko, presidente della federazione ucraina, e tutto lo staff della selezione esprimono profonde condoglianze per la famiglia di Anton Khudayev” si legge su Facebook: “Anton era collegato ad un ventilatore, e ha lottato fino all’ultimo per sopravvivere“.

Coronavirus, in Ucraina numeri in aumento: 15 decessi in 24 ore

Un grave lutto quello che ha colpito la nazionale di calcio dell’Ucraina, che ha dovuto dire addio al suo medico Anton Khudayev, morto per Coronavirus all’età di 48 anni. I numeri relativi alla pandemia nel paese dell’est Europa sono ancora preoccupanti. In totale, si contano più di 65mila casi. Si tratta di dati in continuo aumento, considerando che solamente ieri ci sono stati poco meno di 1000 nuovi contagiati.

Sale anche il numero di decessi. Nelle ultime 24 ore, il governo nazionale ha comunicato la morte di altre 15 persone, che si vanno ad aggiungere al conteggio, per un totale di 1605 decessi. La situazione continua ad essere parecchio a rischio, e i numeri non sembrano ancora voler scendere.

