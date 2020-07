Scoppia l’allarme Coronavirus anche in Corea del Nord. Nel paese governato da Kim Jong-Un è stato segnalato il primo caso.

Si estende sempre di più l’epidemia da Coronavirus nel mondo, con il primo caso segnalato perfino in Corea del Nord. In quello che è uno dei paesi più misteriosi al mondo, nella giornata di ieri è trapelata la notizia di un primo caso di cittadino affetto da Covid-19.

A rendere nota la notizia ci ha pensato proprio l’agenzia nordcoreana Kcna. Una situazione che ha subito allertato anche il dittatore Kim Jong-Un che ha convocato, in via straordinaria, una riunione al politiburo per esaminare la situazione e gli eventuali rischi. All’agenzia ufficiale del paese nordcoreano, il capo di stato ha affermato l’ingresso del virus nel paese.

Secondo l’agenzia, l’infetto avrebbe passato illegalmente la linea di confine con la Corea del Sud, salvo poi tornare nel paese. Così il primo positivo del paese è stato messo in quarantena ed insieme a lui tutte le persone con cui è stato in contatto. Il primo positivo è stato registrato nella città di Kaesong, al confine con la Corea del Sud.

Coronavirus, primo caso in Corea: la situazione nel mondo

Questo 2020 sarà ricordato soprattutto per la pandemica che ha colpito l’intero pianeta. Infatti il Coronavirus è riuscito ad entrare anche in Corea del Nord, con il primo caso nella città di Kaesong. Ad oggi le persone che hanno perso la vita a causa del virus sono più di 640mila. Anche i nuovi contagi non smettono di aumentare, con ben 204mila nuovi positivi nel mondo dopo la giornata di venerdì.

In merito, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato che il virus non risparmia nessun paese. La stessa organizzazione ha poi continuato affermando che l’aumento dei casi avviene specialmente nei paesi con elevate concentrazione di popolazione, come nei paesi asiatici. Per controllare il dilagare del virus, conclude l’Oms, bisogna isolare, testare e trattare i nuovi casi.

Una situazione che sembra essere sfuggita di mano anche al paese più potente al mondo, come gli Stati Uniti. Infatti, nella giornata di ieri, gli Usa hanno fatto registrare un nuovo record negativo, con ben 78mila nuovi casi in sole 24 ore, come riportano i numeri della John Hopkins University.



