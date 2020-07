Coronavirus, non ottobre-novembre ma ad agosto. Il nuovo allarme, come rivela il virologo Andrea Crisanti, potrebbe giungere molto prima del previsto. Ecco perché.

Coronavirus, un nuovo allarme in Italia potrebbe arrivare molto prima di ottobre e dell’autunno. Magari già ad agosto, in piena estate e quando l’attenzione sarà particolarmente bassa. A riferirlo è Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, intervenuto ai microfoni de Il Messaggero.

“Guardando i numeri dei Paesi vicini a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre/novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto”, riferisce infatti il virologo. Il problema, stabilizzata la situazione interna, ora infatti giunte dall’estero.

Coronavirus, allarme in Italia ad agosto?

Tuttavia sorge un dubbio per l’esperto: sicuri che i numeri nostrani siano reali? “Sorge anche qualche dubbio: in Italia abbiamo molti casi in meno degli altri Paesi europei, forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste”, aggiunge infatti il docente.

Ma non è necessariamente detto che la situazione sia negativa: “Ma non voglio per forza essere pessimista, – aggiunge l’esperto – magari siamo i più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai. Comunque sia, sarebbe utile conoscere le ragioni della differenza dei nostri dati con quelli degli altri Paesi”.

Per Crisanti, infine, bisogna aumentare i controlli alle frontiere e c’è bisogno dei tamponi molecolari: “Costerà molti soldi, ma ricordiamoci sempre quanto ci è costato il lockdown”. Meglio un extra budget in più in piena pandemia, piuttosto che un clamoroso e pesante passo indietro che rimetterebbe tutto in discussione.

