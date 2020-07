Calciomercato Juventus, il calciatore è pronto a dire addio ai bianconeri dopo un’annata deludente: lo vuole Lionel Messi al Barcellona

Inizialmente negli schemi di Sarri non stava avendo molto spazio, ma dal ritorno in campo post Covid-19 ha giocato diverse partite da titolare. Nonostante ciò, Federico Bernardeschi non ha saputo farsi valere, deludendo amaramente società e tecnico. Per lui a fine stagione potrebbe esserci la cessione visto che i dirigenti stanno tentando in tutti i modi di piazzarlo come contropartita per qualche buon affare, basti pensare a Milik.

Secondo quanto affermano i colleghi spagnoli di Don Balon, l’esterno d’attacco potrebbe addirittura finire a Barcellona. I blaugrana, che già ci avevano provato a gennaio, avrebbero riallacciato i contatti con il suo entourage. A gradire questo trasferimento, in particolare, pare sia Lionel Messi che reputa il calciatore perfetto come partner al suo fianco. Le qualità di Bernardeschi del resto sono indubbie e chissà che la maglia blaugrana non possa valorizzarle. La possibilità in merito a quest’operazione prenderà ancora più forza qualora le speranze di arrivare a Lautaro Martinez dell’Inter sfumino definitivamente.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, l’ex del Barcellona Xavi Hernandez positivo al Covid-19

Calciomercato Juventus, Dybala verso il rinnovo: cifre e dettagli

Secondo quanto riferito da Tuttosport, ad avvicinarsi al rinnovo con la Juventus sarebbe invece Paulo Dybala. L’argentino, l’estate scorsa vicino alla partenza, è stato nuovamente valorizzato dal gioco di Sarri ed il direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe pronto a premiarlo. L’idea è quella di offrire un allungamento fino al 2025, ma per ora permangono delle distanze sull’ingaggio. La società bianconera propone 8 milioni di euro annuali più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili. L’entourage del calciatore ne chiede ben 15. La sensazione è che si possa arrivare tranquillamente ad un accordo a metà strada che accontenti tutte le parti.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, Inter rilancia per l’attaccante che piace