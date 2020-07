Bonus 600€, pronta una nuova proroga in vista di agosto. Come riferito dal ministro del lavoro, la cifra sarà riproposta agli operatori di alcuni settori ancora in difficoltà come quelli del turismo e dello spettacolo.

Crisi coronavirus, si va verso la riconferma del bonus da 600 euro per alcuni lavoratori. Questo riguarderebbe in particolare gli operatori del turismo e dello spettacolo, ancora pesantemente limitati e penalizzati malgrado la ripresa generale.

Bonus 600€, pronta la conferma per alcuni lavoratori

Ad annunciare tale possibile intervento è stata direttamente Nunzia Cataldo, ministro del Lavoro. Interpellata direttamente da un utente durante dell’evento on line del Movimento 5 Stelle ‘Villaggio Rousseau – Le Olimpiadi delle idee’, la referente ha risposto che è ipotizzabile un prolungamento del suddetto bonus.

La questione dovrebbe essere ufficializzata a breve, già nel mese di agosto col prossimo decreto. “Grazie allo scostamento di 25 miliardi, una buona fetta di questi sarà proiettata per il lavoro e ci saranno attenzioni specifiche per i lavoratori che in questo periodo hanno avuto grosse difficoltà. Come coloro che agiscono nel turismo e nello spettacolo”, ha riferito la politica.

