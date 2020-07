Nelle strade del centro di Bari, la polizia locale ha multato dei dipendenti di quattro bar diversi, perché lavorano senza utilizzare la mascherina.

A Bari, i dipendenti di quattro bar diversi, situati nelle strade principali della città, sono stati multati per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19. In particolare, la mancanza più grave riscontrata dalla polizia locale riguarda il mancato utilizzo della mascherina. Di questa multa, dovranno risponderne anche i titolari dei locali. Nel corso dei controlli avvenuti ieri sera nella città, sono inoltre stati fatti dei verbali per soste irregolari sulla strada e molti conducenti di monopattini sono stati multati perché viaggiavano senza i dispositivi luminosi obbligatori. Intanto Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’Università di Padova, ha rilasciato un’intervista in cui si dice preoccupato del fatto che l’ondata di ritorno del virus possa arrivare già ad Agosto.

Coronavirus, obbligo mascherina in Campania

Con un’ordinanza firmata il 24 Luglio, La Regione Campania ha deciso di introdurre delle misure più severe per il contenimento del coronavirus. In particolare, per chi non indossa la mascherina quando esce di casa, è prevista una multa da mille euro. Le prime sanzioni sono già state fatte a Salerno. Qui infatti gli agenti della polizia municipale hanno iniziato a effettuare dei controlli in tutta la città. I proprietari di tre locali della zona sono stati multati pesantemente per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19. Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha invitato i suoi cittadini a rispettare l’ordinanza in maniera rigorosa, anche perché questa sarà applicata “ senza sconti a nessuno”. Questa nuova misura, secondo la Regione Campania, si è resa indispensabili a fronte di un rapido aumenti negli ultimi giorni dei casi di coronavirus registrati nel territorio.

