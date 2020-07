Tradito dal navigatore, l’ennesimo esempio di un uomo che cerca aiuto nella tecnologia e trova invece un pericoloso nemico che si rivela inaffidabile.

La maggior parte delle cose che facciamo oggigiorno dipende soprattutto dal supporto tecnologico che abbiamo. Sempre più attività sono fortemente dipendenti dalla tecnologia, in ogni sua forma e paradigma. Dalla rete internet alla rete telefonica, dai computer al satellitare. Tutto ormai funziona, o funziona meglio, se utilizzato in concomitanza ad altre tecnologie avanzate. E proprio per questo, appena qualcosa non va proprio come deve, ci troviamo enormemente delusi e quasi traditi dalla tecnologia sulla quale riponiamo le nostre necessità. E’ successo ad un uomo che stava esplorando Meana, una piccola cittadina in provincia di Torino, con la sua Porsche grigia metallizzata. Alla ricerca di un ristorante, l’uomo si è affidato completamente al navigatore satellitare, pentendosene molto amaramente poco dopo. Le cose, infatti, si sono fatte spiacevolmente… strette.

Tradito dal navigatore, Porsche si incastra in vicolo di Torino

Il fatto è accaduto a Meana di Susa, in provincia di Torino. Qui un turista ha cercato di trovare un ristorantino importante dove mangiare ma prima ha ritenuto, ovviamente, necessario trovare un bel parcheggio dove sistemare la sua auto. Si tratta infatti di una Porsche grigio metallizato, un’automobile che costa un occhio della testa. Alla ricerca di un bel posto dove sistemare la sua auto, l’uomo che la guidava si è completamente fidato del navigatore. E qualcosa è andato terribilmente storto. Dopo un po’ la macchina è rimasta incastrata in un piccolo viale, tra due case. Il pilota ha cercato di divincolarsi, ma nel farlo ha bruciato la frizione. L’uomo ha quindi, completamente bloccato nell’abitacolo, chiamato i soccorsi e aspettato che lo liberassero da quella situazione. Da ora in poi meglio chiedere a qualcuno le indicazioni stradali.

