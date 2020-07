Per festeggiare i dieci anni di PS Plus, sembrerebbe che Sony stia regalando 10 euro di credito ad alcuni utenti selezionati casualmente

Qualche settimana fa, PS Plus ha annunciato alcune importanti iniziative per festeggiare i dieci anni dalla nascita del servizio di multiplayer online della Playstation. Dai tornei su Nba2k20 fino ad abbonamenti in regalo: tutto in esclusiva per i videogiocatori della console targata Sony.

Ma non è finita qui. Secondo quanto riportato da Multiplayer.it, il colosso giapponese starebbe selezionando alcuni utenti in maniera casuale per regalare loro 10 euro di credito da spendere nello store ufficiale. Un’iniziativa non annunciata, ma che sta venendo confermata da diverse testimonianze in giro per il web. In attesa che Sony si esprima ufficialmente a riguardo, non resta che controllare il portafoglio della propria console e vedere se si è tra i fortunati.

PS Plus celebra i 10 anni: tutte le iniziative

PS Plus da ormai 10 anni fa compagnia a milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Da quando la console Sony ha reso disponibile il servizio multiplayer, il mondo dei videogame è cambiato completamente, accantonando le storyline per far spazio alle comepetizioni con altre persone. Per celebrare i 10 anni di vita, Sony ha pensato a diverse iniziative decisamente interessanti. Oltre a quella dei 10 euro in regalo ad utenti casuali, il colosso giapponese ha anche già annunciato cos’altro ha intenzione di fare.

A partire dal tema ufficiale celebrativo, scaricabile da questo link. Si tratta di un omaggio alla storia del mondo multiplayer della console, con diversi riferimenti a videogiochi cult della Playstation. C’è poi il torneo su Nba2k20, gioco scaricabile gratuitamente dallo store e che permette di vincere premi di ogni tipo. Infine, il mini gioco online che dà la possibilità di ottenere mesi gratuiti di abbonamento online.

