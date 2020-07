Playstation, Sony sta regalando dei buoni sconto da 10 euro a tantissime persone che hanno la PlayStation con abbonamento al PS Plus.

La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente dalla casa nipponica ma pare che ci sia in atto una sorta di estrazione da parte di PlayStation. Molti dei possessori di un abbonamento PS Plus, infatti, stanno ricevendo un messaggio da parte di Sony, che si congratula con loro per la fedeltà dimostrata. Per dimostrare l’apprezzamento della loro scelta e per festeggiare i 10 anni di Ps Plus, la casa nipponica sta regalando ad alcuni giocatori un buono da 10 euro da spendere sullo store ufficiale. Un dono molto gradito, che sta spingendo in tanti ad acquistare subito qualcosa per divertisti per il resto dell’estate. Videogames, DLC ed ogni tipo di contenuto, con ben 10 euro di sconto rispetto al prezzo originale a cui è prezzato sullo store.

LEGGI ANCHE —> Anziano tenta di stuprare badante: l’89enne si infila nudo nel letto

Playstation, Sony regala soldi: buono da 10 euro a molti fortunati

Non è chiaro esattamente come ciò stia accadendo ma sta succedendo davvero. Non tutti, però, stanno ricevendo quanto incredibile buono da 10 euro che Sony avrebbe distribuito a molti account. E, ripetiamo, non ci sono dei comunicati ufficiali da parte di Sony per quanto concerne questa improvvisa distribuzione di buoni da 10 euro. L’unica cosa certa è che in tanti stanno condividendo sui social la fotografia di un messaggio inviato tramite Playstation che si congratula con loro e dona loro una piccola ricarica da spendere sul Playstation Store. Come si vede nella foto, che è stata scattata da un utente in Inghilterra, il messaggio è scritto dalla stessa casa giapponese ed i soldi sono da subito spendibili per acquisti online.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta super sugli spalti: shorts cortissimi e gambe in bella mostra – FOTO