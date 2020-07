Ritorna il 25 luglio la storica pastasciutta antifascista organizzata da Casa Cervi. Questa è infatti la data in cui Mussolini venne arrestato.

La Pastasciutta di Casa Cervi è una manifestazione storica che si tiene ogni anno il 25 luglio. Questa è infatti la data in cui Mussolini venne arrestato nel 1943. Per festeggiare la sua detenzione, in quell’anno la famiglia Cervi distribuì la pastasciutta in tutto il paese di Campegine. L’evento è stato organizzato a Reggio Emilia e si terrà nel grande parco dei Campirossi. Si potrà cenare nel luogo fino a un massimo di cinquecento persone. Ma si potrà accedere all’evento soltanto per prenotazione, e i tavoli dovranno attenersi rigorosamente al distanziamento sociale imposto dal governo per contrastare il coronavirus. Come ogni anno dunque, la pastasciutta verrà distribuita a chiunque sia presente insieme a un ristoro di cibo e bevande, che sarà disponibile per tutta la serata.

Pastasciutta antifascista, più di 70 manifestazioni sul territorio italiano

Nel corso della serata della manifestazione, farà un intervento il prefetto Antonella De Miro, che sarà intervistata dal Paolo Bonacini. Poi ci sarà lo spettacolo ideato e diretto da Marco Sforza e Elisa Lolli. Quest’ultimo viene sponsorizzato da oltre un mese sui social, con l’hashtag #pastaliberatutti. Una campagna pubblicitaria di enorme successo, che ha coinvolto e portato a interagire milioni di utenti. Se la serata del 25 luglio non è stata annullata a causa dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, lo si deve anche allo sforzo fatto dalla rete associazionistica delle Pastasciutte, sempre più numerosa e attiva sul territorio italiano. Naturalmente, considerato l’enorme impatto che il coronavirus ha avuto nel nostro paese, l’obiettivo non poteva certo essere quello di raggiungere i numeri dello scorso anno. Ma nonostante le difficoltà, sono più di settanta le manifestazioni organizzate su tutto il territorio italiano che sono direttamente collegata a Casa Cervi.

