Napoli-Sassuolo 2-0: highlights, voti e tabellino della partita per la 36esima giornata di Serie A al San Paolo. Tre punti d’oro per Gattuso



Napoli-Sassuolo 2-0: Rino Gattuso aveva chiesto ai suoi una prova di orgoglio ed è stato accontentato, ma il Sassuolo dsce dal San Paolo pieno di rimpianti. Come i quattro gol, annullati dal VAR, un record da quando la tecnologia opera in campo.



Così l’unica rete buona alla fine è rimasta quella di Hysaj con un bel destro da fuori area quando il meglio doveva ancora venire. per mezz’ora grandissimo Napoli perfettamente orchestrato da Insigne in serata di grazia. Poi però la squadra di De Zerbi è uscita fioriu. Due gol, annullati a Djuricic per offiside millimetrici e nella ripresa stesso destino per Caputo e Berardi. E prima del finale anche un palo di Politano. Ma nin è tutto, perchè in recupero Allan, sempre da fuori, castiga Consigli.

Napoli-Sassuolo 2-0: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 8′ Hysaj (N), 94′ Allan (N)

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6 (60′ Maksimovic 5.5), Koulibaly 6.5, Hysaj 6.5; Fabian Ruiz 6 (79′ Allan 6.5), Lobotka 6, Zielinski 6.5 (79′ Elmas sv); Callejon 6 (67′ Mertens 5.5), Milik 6 (67′ Politano 6), Insigne 7.5. All. Gattuso 7.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6.5, Ferrari 6, Marlon 5.5, Rogerio 6 (88′ Manzari sv); Locatelli 6.5 (83′ Kyriakopoulos sv), Magnanelli 6; Berardi 6, Djuricic 6.5 (83′ Haraslin sv), Traoré 6 (73′ Raspadori sv); Caputo 5.5. All. De Zerbi 6.5.

AMMONITI: Berardi (S), Djuricic (S), Mertens (N), Marlon (S)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Napoli-Sassuolo >>>