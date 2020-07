È morto, all’età di 98 anni, Luciano Fabio Stirati. Padre del sindaco di Gubbio Filippo, fu senatore della Repubblica per due legislature

È lutto per la famiglia Stirati. All’età di 98 anni, è di poco fa la notizia della scomparsa di Luciano Fabio Stirati. Padre di Filippo Stirati, sindaco di Gubbio, mostrò sin dalla giovane età la passione per la politica. Senatore della Repubblica per due legislature – dal 1963 al 1968 e dal 1972 al 1976 – è stato anche un professore di Latino e Greco.

A dare la notizia della triste scomparsa è stato il Comune di Gubbio con una nota ufficiale. “Oggi è una brutta giornata per la nostra città” si legge nel testo, che continua: “se ne va un uomo di grande cultura e passione per la politica. L’amministrazione comunale si stringe al sindaco“. Le esequie avverranno domenica 26 luglio alle 15:30.

Chi era Luciano Fabio Stirati, storico politico e professore

Nato il 15 dicembre del 1922 a Gubbio, Luciano Fabio Stirati è stato un personaggio molto influente all’interno del mondo politico in Italia. Grande appassionato del campo sin dalla giovane età, iniziò sin da subito a far prevalere la sua vena oratoria e di leadership. Prese parte a ben due legislature, diventando senatore della Repubblica dal 1963 al 1968 e dal 1972 al 1976. In questi anni, si sedette tra le fila del Partito Socialista a Palazzo Madama.

Oltre al mondo della politica, Stirati è stato uno stimatissimo professore di Latino e Greco. Insegnante presso il liceo “Giuseppe Mazzantini”, è ricordato dai suoi studenti come una persona squisita, professionale e sempre disponibile. Dopo la nota del Comune di Gubbio – che ha comunicato il decesso – i cittadini si sono stretti al sindaco Filippo Stirati.

