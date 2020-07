Milano, sparatoria in un supermercato: ferita una bambina di 5 anni. Il responsabile è stato immediatamente arrestato dopo il tentativo di fuga

Una rapina all’interno di un supermercato nel milanese ha rischiato di finire in tragedia. A Cormano, un uomo di 64 anni, italiano, ha fatto irruzione armato con una pistola per portar via gli incassi del negozio. Dopo aver prelevato circa millecinquecento euro si è allontanato a tutta velocità. Nella fuga ha sparato due colpi ferendo una guardia giurata di 45 anni e una bambina di 5 che stava facendo la spesa con i genitori.

I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo in un bar non troppo distante, con l’arma da fuoco e il bottino ancora in mano. Hanno subito provveduto all’arresto, constatando che si tratta di un incensurato.

La rapina si è verificata all’Eurospin di via Zara, a Cormano (in provincia di Milano) alle 17.30 di venerdì pomeriggio.

La bambina, così come la guardia giurata in servizio, sono stati feriti fortunatamente solo di striscio. Le condizioni di entrambi non destano preoccupazioni. La piccola di 5 anni è attualmente ricoverata in ospedale per la rimozione dei frammenti del proiettile. Per quanto riguarda il vigilante, invece, la ferita superficiale è all’altezza dell’anca e non ha richiesto intervento chirurgico.

La follia del criminale è stata quella di fermarsi in un bar di Novate Milanese subito dopo la rapina, con gli stessi indumenti utilizzati per il colpo e ancora la refurtiva in mano.

Arrestato dai carabinieri dovrà ora rispondere della duplice accusa di tentato omicidio oltre a quella di rapina a mano armata.

