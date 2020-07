Durante questo sabato, secondo le previsioni meteo resiste qualche nota d’instabilità, pronta a svanire nell’ultima settimana di Luglio: la più calda.

Dopo la bomba d’acqua che nella giornata di ieri ha colpito tutto il Nord Italia, il meteo torna a migliorare anche se resisterà un pò di instabilità. Infatti l’Italia si appresta a vivere la settimana più calda del mese di luglio, l’ultima. Così le temperature torneranno ad alzarsi drasticamente, con il caldo pronto ad invadere nuovamente la penisola.

Dal lunedì 27, l’anticiclone tropicale si estendera sull’Italia, portando tanto sole e temperature altissime. Questo flusso di correnti calde partirà dal deserto del Sahara ed arriverà nel bacino del Mediterraneo. Con l’arrivo delle correnti anticicloniche, le temperature s’impenneranno arrivando a toccare massime di 36/37 gradi.

Durante la giornata odierna, invece, un nuovo blitz temporalesco colpirà nuovamente il nord Italia, specialmente la Lombardia e l’area Nord di Milano. Altri temporali, invece colpiranno la vicina Brescia fino ad arrivare al Piacentino. Nel pomeriggio le piogge giungeranno anche al Centro Italia, specialmente in Toscana, Marche, Umbria e tratti dell’Abruzzo. Andiamo quindi a vedere come sarà il meteo in Italia durante questo sabato.

Meteo, sabato con tratti d’instabilità: dove cadranno le piogge

Meteo in miglioramento durante questo sabato, nonostante resista qualche tratto d’instabilità sparso sulla penisola. L’Italia così si prepara a vivere la settimana più calda del mese di luglio, con qualche temporale che continuerà a scendere sulla penisola. Andiamo quindi a vedere dove ci saranno le precipitazioni, analizzando i tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un netto miglioramento rispetto la giornata di ieri. Infatti se in Lombardia resisterà qualche pioggia, specialmente tra Milano e Brescia, sul resto del settore torna a splendere il sole. Così torneranno ad aumentare anche le temperature, con massime che oscilleranno tra i 28 ed i 32 gradi.

Invece al Centro Italia continua a resistere una spiccata variabilità. Infatti le piogge copriranno gran parte del settore, non solo le vette dell’Appennino. Infatti diverse precipitazioni saranno registrate in Toscana, per poi estendersi anche su Marche, Umbria e tratti di Toscana. Le temperature torneranno a calare, con massime che si attesteranno tra i 27 ed i 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia continua a prevalere il sole su gran parte del settore. Qualcosa però inizierà a cambiare anche nel settore meridionale, con piogge che inizieranno a scendere su Molise e Puglia. Altrove, invece, continuerà a splendere il sole con qualche nuvola innocua su Campania e Calabria. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime tra i 28 ed i 32 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !