Indagato il governatore lombardo, Attilio Fontana, nell’inchiesta sulla fornitura dei camici. Il legale annuncia: “Saputo delle forniture a cose fatte”.

Tra gli indagati nell’inchiesta sulla fornitura dei camici c’è anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. La Procura di Milano, infatti sta continuando ad indagare sulla società Dama Spa, con a capo Andrea Dini, cognato dello stesso Fontana. Sempre nell’ambito dell’operazione della Procura, nella gioranta di ieri è stato interrogato Filippo Bongiovanni, ex Dg di Aria, centrale degli acquisti del Pirellone.

Intanto, però, è lo stesso legale di Fontana che corre ai ripari. Infatti l’avvocato del Governatore ha ricordato alla Procura, che Fontana ha saputo il tutto solamente a cose fatte. Andiamo quindi a vedere in cosa consiste l’indagine della Procura di Milano e perchè nelle ultime ore è arrivato l’avviso di garanzia al presidente della Regione Lombardia.

Attilio Fontana indagato nel caso “Fornitura camici”: arriva l’avviso di garanzia

Non c’è pace per il governatore Fontana. Infatti dopo la discutibile gestione dell’emergenza Coronavirus ed un ospedale Covid aperto per una manciata di pazienti, il governatore della Regione Lombardia torna nell’occhio del ciclone.

Infatti adesso Fontana si trova invischiato nell’indagine riguardante la fornitura di 75mila camici, venduti al prezzo di 6€ l’uno. La vendita dei camici era stata assegnata il 16 aprile dalla centrale acquisti regionale. Un’assegnazione, però, avvenuta senza nessuna gara ed affidata direttamente alla Dama spa.

I pm così hanno avviato l’indagine, visto che la società era del cognato di Fontana, facendo nascere così un conflitto d’interessi. Inoltre la stessa moglie del governatore detiene il 10% della spa, aggravando così la posizione del governatore. Dopo l’indagine di “Report“, trasmissione di Rai 3, Dama avrebbe provato a trasformare l’assegnazione in donazione.

Secondo i magistrati, dopo l’assegnazione lo stesso Dini avrebbe provato a rivendere il tutto ad una rsa di Varese, ad un prezzo maggiorato. Infatti tramite un intermediario, il proprietario della Dama spa ha provato a cedere 25milia dei 75mila camici che non erano stati consegnati al Pirellone.

