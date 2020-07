La Spezia: tragico incendio scoppiato alla casa di riposo San Vincenzo. Le fiamme hanno preso vita intorno alle 22 di ieri: immediato l’arrivo dei soccorsi.

Il bilancio del tragico incendio divampato ieri sera alla casa di riposo di La Spezia parla di una vittima e tre feriti. Come riporta La Nazione, poco prima delle 22 di ieri sera, le fiamme hanno preso vita alla San Vincenzo, nel quartiere del Canaletto. Le indagini sono in corso e si sta cercando di capire quali siano le effettive cause che hanno scatenato il divampare delle fiamme. Da quanto si apprende, il rogo si è acceso in una camera, al terzo piano della struttura.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono subito messi all’opera per spegnere le fiamme. Tra le problematiche più grandi è sembrato esserci soprattutto la stretta via presso cui si trova la struttura. Ma i pompieri, attraverso l’autoscala e il supporto di altri operatori, sono riusciti a spegnere l’incendio.

La Spezia: una vittima e tre feriti nell’incendio alla casa di riposo

Da quanto si apprende, la struttura colpita dalle fiamme ospitava quattro anziani al terzo piano. Uno di questi è stato ritrovato senza vita. Si tratta di un uomo di 87 anni. Gli altri tre, rimasti feriti, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale Sant’Andrea. I tre feriti non sembrano essere in gravi condizioni.

Ad intervenire sul posto sono stati, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia e i Carabinieri. Le indagini aiuteranno ora a capire meglio cosa può essere accaduto all’interno della casa di riposo. Quella stessa Rsa, tra l’altro, era rimasta anche illesa, fino a questo momento, dall’emergenza del Coronavirus. Fino ad oggi, non c’erano stati casi di positività al suo interno. La pace è stata però interrotta dalle fiamme di ieri sera.

