Nelle carte della Procura sull’inchiesta Diasorin, emerge una chat in cui un esponente di rilievo della Lega fa il nome di Matteo Salvini.

Il nome di Matteo Salvini compare in una chat intercettata nell’ambito dell’inchiesta Diasorin. L’indagine riguarda dei presunti accordi stipulato dal Policlinico San Matteo e l’azienda Diasorin per autorizzare l’implementazione di test sierologici contro il coronavirus. Nelle carte della Procura di Pavia è presente infatti un’intercettazione in cui un esponente di rilievo della Lega, attacca duramente Roberto Francese, sindaco di Robbio, un comune in provincia di Pavia. Il politico leghista in questione, la cui identità per il momento è rimasta anonima, inveiva contro il sindaco per il fatto che questi si era dichiarato favorevole a un test sierologico alternativo a quello proposto dal Policlinico. In una delle frasi riportate nelle carte, il leghista a un certo punto afferma “ho sentito Matteo, chi sta con quel miserabile è fuori dal partito”.

Nei giorni scorsi, Salvini ha attaccato duramente la Ministra Azzolina. Il leader leghista si è dichiarato fortemente contrario alle linee guida varate dal governo per far ripartire la scuola. Durante una manifestazione di protesta contro l’esecutivo che si è svolta davanti al Ministero dell’Istruzione a Roma, Salvini ha dichiarato “mi rifiuto di mettere mia figlia di 7 anni a settembre in una classe buia, senza insegnanti e senza tutele”. Il segretario della Lega ha poi affermato che il mondo della scuola si trova nel caos per colpa del governo, in quanto non esiste ancora nessun tipo di certezza su quando si potrà ripartire. Salvini ha ricordato alla Ministra che l’Italia è l’unico paese in Europa in cui non sono ancora state riaperte le scuole.

