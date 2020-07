Il secondo match del sabato di Serie A, vede scendere in campo Genoa ed Inter alle 19:30. Andiamo a vedere dove seguire il match in tv e streaming.

Tutto pronto per il secondo match del sabato di Serie A. Allo Stadio Marassi andrà in scena il match tra Genoa ed Inter. Da una parte il Grifone è in cerca di punti preziosi per la salvezza, dall’altra l’Inter cerca i tre punti per tenere viva la corsa scudetto.

Partiamo proprio dai padroni di casa. La squadra di Nicola infatti dovrà fare bottino pieno per tenere a distanza il Lecce ed ipotecare la salvezza. Infatti con una vittoria il Genoa andrebbe momentaneamente a sette punti di vantaggio sul Lecce. I salentini, scenderanno in campo domenica per affrontare un Bologna che non ha più niente da chiedere a questo campionato.

Dall’altra parte, invece, l’Inter può tenere vivo il discorso scudetto con una vittoria. Infatti con i tre punti, i nerazzurri si porterebbero momentaneamente a quattro punti dalla Juventus, impegnata nel match casalingo contro la Samp. Gli uomini di Conte, puntano al secondo posto occupato dall’Atalanta, che dista solamente due punti. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match delle 19:30.

Genoa-Inter, dove vedere la partita: Sky o Dazn?

Il match del Marassi tra Genoa ed Inter sarà trasmesso da Sky. Infatti la pay-tv di Murdoch mette a disposizione due canali per assistere alla partita: Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellitare).

Inoltre per tutti gli abbonati che non potranno seguire il match di Serie A da casa, sarà possibile usufruire gratuitamente della piattaforma streaming SkyGo. Per accedere bisognerà solamente inserire le proprie credenziali e poi connettersi al canale in cui verrà trasmeesa la partita.

Inoltre da quest anno, Sky mette a disposizione le partite incluse nella sua offerta anche su un’altra piattaforma streaming. Stiamo parlando di NowTv, piattaforma streaming dedicata principalmente alle serie tv prodotte da Sky. NowTv mette a disposizione dei nuovi utenti un mese di prova gratuito, in cui sarà possibile assistere anche alle partite di Serie A. Una volta terminata la prova gratuita, l’utente è libero di decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.

