Diletta Leotta super sugli spalti: shorts cortissimi e gambe in bella mostra come si vede nella Foto appena pubblicata su Instagram.

Diletta Leotta è di una bellezza disarmante, a tratti unica. La straordinaria conduttrice di DAZN continua a deliziare i suoi tantissimi fan su Instagram grazie a degli scatti sempre particolarmente intriganti. E l’ultimo, pubblicato pochissimi istanti fa, ha già fatto incetta di like e riscosso il solito grande successo. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Diletta Leotta da urlo allo stadio, che gambe: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta sedere sugli spalti e indossare degli shorts cortissimi che evidenzia le sue gambe stupende.

La siciliana è in formissima e appare sorridente nonostante la recente rottura con l’ormai ex fidanzato Daniele Scardina. Del resto, la catanese è fantastica e basta poco per mandare in visibilio i suoi follower che al momento ammontano addirittura a 6,8 milioni. Ecco la FOTO pubblicata in questi istanti da Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram:

