Covid-19, la decisione in Catalogna: chiuse discoteche e locali notturni. Il governo cerca di contenere i nuovi focolai scoppiati negli ultimi giorni

La situazione del coronavirus in Catalogna desta preoccupazione. I nuovi contagi delle ultime settimane stanno riproponendo il problema della chiusura delle attività lavorative per prevenire le infezioni. Il governo della regione autonoma sta rimettendo in vigore le misure di sicurezza adottate durante il lockdown, cercando di limitare la mobilità delle persone.

L’ultima decisione riguarda lo stop alle discoteche e ai locali notturni. A partire da oggi, per i prossimi 15 giorni, niente più Movida nella zona di Barcellona e Lloret de Mar. Tra i luoghi più iconici dell’estate europea quindi, rimarranno privi di turisti e vacanzieri locali, se non per godersi il mare.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “El Pais” la Generalitat ha ridotto le ore di attività anche dei casinò e delle sale giochi, che non potranno andare oltre la mezzanotte. Stesso orario anche per i ristoranti e per i bar, in una sorta di copri fuoco che coinvolge anche Barcellona.

Il segretario della Sanità Josep Maria Argimon, ha dichiarato: “Dobbiamo limitare la mobilità e siamo consapevoli che in alcuni posti è impossibile mantenere le misure precauzionali. La situazione in Catalogna sta diventando complicata e non possiamo perdere tempo”.

La settimana scorsa nella regione spagnola sono stati registrati migliaia di nuovi casi al giorno. La media è tornata simile a quella di marzo e aprile.

