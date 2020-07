Per sbarcare sull’isola di Ponza obbligatoria la misurazione della temperatura. Ulteriore misura per tener fuori il Coronavirus dalla celebre meta turistica.

Ponza sempre più nella direzione di diventare un’isola Covid-free. Appurata l’assenza di nuovi casi positivi sul territorio, le autorità locali hanno adottato nuove misure restrittive per preservare la situazione dall’insorgere di possibili nuovi focolai. L’obiettivo è quello di evitare l’importazione di casi da fuori, soprattutto in questo periodo in cui le spiagge vengono prese d’assalto da numerosi turisti, molti dei quali in arrivo via mare.

Due soli gli accessi consentiti per chi arriva in barca, con l‘obbligo tassativo di effettuare un controllo della temperatura corporea – al fine di identificare casi sospetti – prima di scendere a terra. Una situazione che, come mostrato nel servizio mandato in onda ieri sera da “Stasera Italia” su Rete4, ha lasciato completamente deserti alcuni degli angoli più suggestivi dell’isola, solitamente raggiungibili quasi esclusivamente via mare.

Coronavirus, Ponza: stop agli sbarchi diretti sulle spiagge

Se da una parte però si stringono le maglie dei controlli durante il giorno, con appunto l’introduzione di questa nuova misura restrittiva che proibisce di raggiungere le calette più appartate via mare, la situazione cambia radicalmente con il calare del sole. I tanti locali presenti sull’isola sono infatti, anche in questa estate caratterizzata dal distanziamento sociale, meta prediletta per gli amanti della movida, causando inevitabilmente assembramenti che sarebbe meglio evitare.

Nonostante il massiccio dispiegamento di forze da parte della polizia locale infatti, diventa quasi impossibile far rispettare le diverse prescrizioni di sicurezza ai tantissimi giovani che aspettano la sera per incontrarsi e trascorrere insieme le calde serate estive.

