Coronavirus, nuovo picco mondiale per quanto riguarda i positivi. Lo riferisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Superato il precedente record di sabato scorso. Numeri sempre più preoccupanti nell’intero pianeta.

Coronavirus, nuovo record mondiale di positivi. Come infatti riferisce l’Organizzazione mondiale della Sanità, ieri sono stati almeno 284.196 i nuovi infetti individuati in tutto il pianeta. Un dato tra l’altro destinato anche ad aumentare, dal momento che non tutti i Paesi hanno ancora consegnato i propri bollettini.

Coronavirus, nuovo record mondiale di contagi

In ogni caso, al momento, si tratta di un incremento di addirittura il 15% rispetto ai 247.224 di giovedì. Dato di poco inferiore al precedente picco registrato sabato scorso con 259.848 mila casi. Nel complesso – assicura l’Oms – oggi sono stati notificati 15.296.926 casi accertati. Ma la situazione è critica non solo sul fronte delle infezioni ma anche dei decessi.

Sempre ieri, infatti, l’Istituto ha registrato anche ulteriori 9.753 vittime da Covid-19. Un incremento che porta il dato totale da inizio pandemia a oggi a quota 628.903. Si va dunque dritti verso un milione di vittime tra tutti i continenti. La preoccupazione in Europa, come noto, aumenta soprattutto in vista di ottobre e dell’autunno favorevole al virus.

Il triste podio mondiale, nel frattempo, è ormai risaputo. Al primo posto ci sono infatti gli Stati Uniti con oltre 4 milioni di contagiati e quasi 150 mila deceduti. Segue il Brasile con oltre 2 milioni di situazioni certificate con oltre 85.000 decessi e chiude l’India con oltre un milione di positivi e più di 31.000 vittime. Subito dopo c’è la Russia con 800 mila positivi e poco più di 13 mila vittime.

