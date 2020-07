Coronavirus, multe da mille euro per chi non indossa la mascherina nei luoghi chiusi in Campania. L’ordinanza firmata da De Luca dà i suoi primi effetti, con le prime tre multe a Salerno

Negli ultimi giorni, la Campania ha registrato un lieve aumento di persone positive al Coronavirus. Per questo motivo, il governatore di regione Vincenzo de Luca ha deciso di firmare una nuova ordinanza restrittiva, che prevede l’uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi pubblici al chiuso, compresi i mezzi di trasporto.

Per chi non rispetterà questa regola, sono previste sanzioni da 1000 euro, il massimo consentito. Già questa mattina, a poche ore dall’entrata in vigore della normativa, a Salerno sono scattate le prime multe. Più precisamente, nella zona orientale della città, tre esercizi commerciali sono stati sanzionati, e non è da escludere la chiusura degli stessi. Anche il sindaco Vincenzo Napoli è sceso in strada per effettuare un sopralluogo con le forze dell’ordine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, la decisione in Catalogna: chiuse discoteche e locali notturni

Coronavirus, nuova ordinanza in Campania: quarantena per visitatori extra europei

Il governatore della regione Campania Vincenzo de Luca, per paura di un ritorno importante del Coronavirus, ha firmato nella giornata di ieri un’ordinanza restrittiva. Oltre all’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso – pena multe da 1000 euro – è prevista anche la quarantena obbligatoria per tutti i visitatori extra Schengen. Una decisione presa per monitorare meglio l’arrivo di persone da posti più a rischio, e con un numero di casi ben più alto di quello in Campania.

Inoltre, grazie all’ordinanza firmata, De Luca ha disposto l’invio di alcune aziende sanitarie locali nelle strutture alberghiere, in modo da individuare quelle adatte ad ospitare i visitatori da mettere in quarantena. Già da questa mattina, sono partiti i controlli da parte delle forze dell’ordine, con le prime multe a Salerno.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, Ponza: vietato sbarcare sulle spiagge

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24