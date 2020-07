Coronavirus, continua il lockdown nella provincia di Teheran in Iran. La situazione, infatti, resta delicata e il Governo ha deciso di prolungare ulteriormente la chiusura dettata una settimana fa. Ecco il quadro attuale del Paese medio-orientale.

Coronavirus, lockdown prolungato nella capitale dell’Iran. L’ultimo bollettino, del resto, ha evidenziato una situazione ancora preoccupante nel territorio. Precisamente sono stati 2.316 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore, con altri 195 deceduti.

Coronavirus, sarà ancora lockdown a Teheran

Il bilancio totale sale così a quota 288.839 infetti e 15.484 vittime. Una decisione che ha spinto il governatore della provincia di Tehran di dilungare ancora la chiusura di molte delle attività e strutture chiuse tassativamente la scorsa settimana.

Ovvero moschee, luoghi di culto, istituti culturali, palestre, bar e centri estetici. Luoghi che potrebbero creare pericolosi assembramenti in un periodo tanto delicato. Il veto è stato prorogato per almeno un’altra settimana, sperando nel frattempo che la curva epidemiologica scenda rispetto agli attuali equilibri. Lo Stato per il momento sta chiudendo solo le zone ritenute più a rischio e pericolose.

