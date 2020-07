Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato alla popolazione di essere risultato negativo all’ultimo test a cui si è sottoposto dopo aver contratto il coronavirus.

Jair Bolsonaro ha ufficializzato di essere risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Il Presidente del Brasile aveva scoperto di essere positivo al coronavirus alcune settimane fa. Fino ad adesso, i test sierologici a cui si era sottoposto avevano dato tutti riscontro positivo.

Alcune settimane fa, Bolsonaro aveva accusato diversi sintomi sospetti, tra cui febbre e una stanchezza fisica che non aveva mai provato. A quel punto ha effettuato un tampone, e ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Aveva poi dato l’annuncio partecipando a una diretta televisiva. In questa, aveva rassicurato la popolazione sulle sue condizioni di salute, affermando oltretutto di sentire persino la “voglia di fare una passeggiata, cosa che per consiglio medico non farò”. Bolsonaro aveva anche effettuato per sicurezza una radiografia ai polmoni. Erano risultati puliti, e la paura per il presidente riguardava soltanto la sua età.

Leggi anche: Coronavirus, in Romania nuovo record di casi: 1284 in 24

Coronavirus, Brasile: Bolsonaro critica la disinformazione nel paese

Ma nemmeno l’aver contratto il virus, ha fatto cambiare idea a Bolsonaro, che ha continuato a mantenere una visione fortemente critica e diversa dagli altri leader occidentali riguardo la corretta gestione dell’emergenza sanitaria. Poco tempo dopo aver scoperto di essere positivo, il Presidente del Brasile si era infatti lasciato andare a una dura critica contro l’operato dei media nel raccontare la pandemia. A suo parere infatti, sulla questione si era creato un inutile e insensato allarmismo mediatico. Bolsonaro ha parlato chiaramente di una campagna di disinformazione condotta sul coronavirus, che si è rivelata “un’arma ampiamente usata per aumentare la gravità della malattia”. Un fenomeno che oltretutto nella sua opinione, ha distolto l’attenzione della popolazione brasiliana da quello che è il vero problema generato la pandemia. Per Bolsonaro infatti, il principale problema che il Brasile si ritrova ad affrontare non riguarda la diffusione della malattia, ma la perdita di milioni di posti di lavoro a causa del lockdown.

Leggi anche: Coronavirus, governatore Friuli: “Serve esercito per blindare i Balcani”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24