In Cina, due bambini hanno danneggiato involontariamente la scultura di vetro presente nel parco Disney di Shangai. È considerata la scultura più importante del mondo realizzata con la tecnica del vetro soffiato.

In Cina, nel parco Disney a Shanghai, due bambini hanno involontariamente danneggiato la scultura di vetro del castello incantato. L’opera è situata nel museo del vetro e ha un valore pari a circa 64 mila dollari. È riconosciuta come l’opera d’arte più importante del mondo nell’ambito della lavorazione del vetro soffiato. È stata ideata e costruita da un artigiano spagnolo di nome Miguel Arribas. L’uomo ha impiegato più di cinquecento ore per realizzare l’opera. Per farlo, ha utilizzato oltre 30mila pezzi di vetro. I due bambini hanno accidentalmente fatto cadere la teca in cui era custodita la scultura di vetro, che oltretutto pesava circa sessanta chili.

Cina, cos’è lo Shanghai Disney Resort

Lo Shanghai Disney Resort è un parco a tema inaugurato il 16 Giugno del 2016. È il sesto parco in ordine di grandezza costruito dalla Disney nel mondo. Si trova nel quartiere di Pudong, molto vicino all’aeroporto di Shanghai. Al suo interno, oltre al parco a tema, ci sono due hotel. Fin dal momento della sua apertura, è immediatamente diventato il parco a tema più famoso e visitato di tutta la Cina. I lavori di costruzione del parco sono iniziati nel 2011. Ma la trattativa tra la Disney e il governo cinese è durata per più di dieci anni. Oltretutto, l’area su cui è stato edificato il parco era abitata. Si è dunque dovuto anche attendere che i residenti del luogo accettassero di trasferirsi in un’altra zona del paese. Il progetto inoltre, ha sforato in maniera consistente il budget inizialmente fissato, e la Disney è stata costretta a tagliare dei fondi che erano destinati alla costruzione di altri parchi a tema nel mondo.

