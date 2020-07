Arriva la proroga di 18 settimane per la Cassa Integrazione. Andiamo a vedere tutte le regole su come accedere alla proroga per la Cig.

Nella giornata di ieri è stata ufficialmente pubblicata la proroga sulla Cassa Integrazione per le prossime 18 settimane. Inoltre insieme alla proroga per la Cig, ci sarà anche il blocco dei licenziamenti fino al termine del 2020. L’Inps (Istituto Nazionale della previdenza sociale) ha pubblicato non solo le nuove scadenze sulla Cig, ma anche le istruzioni da seguire per la proroga. Il tutto è contenuto nel decreto n.52 del 16 giugno 2020, con modifiche introdotte nella legge di conversione n.77/2020 del Decreto Rilancio.

Le istruzioni pubblicate dall’Inps, riguardano proprio la proroga della Cig per le prossime 18 settimane, ed il regime decadenziale del decreto del 16 giugno, su cui si è pronunciato anche il Ministro del Lavoro. Andiamo quindi a vedere dove sono contenute tutte le istruzioni riguardanti la proroga richiesta a gran voce con i sindacati.

Cassa Integrazione, tutte le regole sulla proroga: i dettagli

Tutte le istruzioni sulla Cassa Integrazione sono contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legge 52/2020. Infatti proprio in questi due articoli, viene indicato che la domanda per la proroga vanno inviate entro la fine del mese successivo alla sospensione dell’attività lavorativa.

Per spiegare il termine ultimo per la domanda di proroga, l’Inps ha pubblicato anche un esempio per capire come va interpretata la scadenza della Cassa Integrazione. Come pubblicato sul proprio sito: per una domanda di Cig a 8 settimane dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto, la decadenza riguarderà solamente il mese di luglio. Mentre per il periodo che va dall’1 all’8 agosto, si potrà presentare una nuova domanda.

Sempre l’Inps ha poi annunciato che per la Cassa Integrazione in deroga, è ancora in corso la registrazione di un decreto interministeriale per destinare a tutte le regioni che sono sprovviste, la terza quota di risorse. Proprio per questo motivo, le stesse aziende dovranno richiedere all’Inps le ulteriori 5 settimane per periodi di riduzione o sospensione dell’attività precedenti al 31 maggio 2020. Quindi, la domanda potrà essere presentata tenendo a mente una nuova scadenza, ossia il trentesimo giorno succesivo alla pubblicazione dell’ultimo decreto.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !