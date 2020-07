Anziano tenta di stuprare la badante. Una storia davvero molto triste e particolare, che ha per protagonista un anziano nonnino e una giovane donna.

Una badante è una donna verso cui la fiducia dovrebbe essere praticamente massima. E’ lei infatti che, con grande sacrificio, si prende cura delle perone a noi care quando non non possiamo, occupati nelle nostre tante attività e doveri. E per questo molto spesso si leggono storie in cui proprio queste persone vengono meno, si approfittano della famiglia e addirittura maltrattano le persone che dovrebbero proteggere. Questa volta, però, la badante è stata la vittima di un anziano signore che stava curando. E’ stato proprio il vecchio che curava, infatti, ad avere un comportamento non solo inappropriato, ma anche illegale e lesivo verso i diritti della donna. Parliamo di un 89enne che ha provato a stuprare una badante di 49 anni che lo stava assistendo.

Anziano tenta di stuprare badante: l’89enne si infila nudo nel letto

Il fatto è accaduto a Fermo, nelle Marche. Qui una badante di 49 anni aveva ancora una volta finito di badare a tutte le necessità di un anziano 89enne che accudiva. La donna era a letto, pronta a dormire in attesa del giorno successivo che avrebbe spero a pulire casa e a curare l’anziano. Invece qualcosa è andato incredibilmente storto. L’uomo infatti, con una rinnovata energia, ha avuto l’ardore di spogliarsi completamente e infilarsi nel letto della donna. Fatto ciò ha provato a violentarla sessualmente. La donna è scappata e ha denunciato l’accaduto alle autorità. L’uomo difficilmente avrà una pena che preveda il carcere, ma un processo per tentato stupro potrebbe costargli parecchio. Intanto, ovviamente, il rapporto lavorativo tra la badante e l’anziano si è interrotto e ora si aspetta solo che la legge faccia il suo corso.

