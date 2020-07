Un terribile incidente sul tratto dell’A1 tra Caianiello e Capua si è verificato nella mattinata: il bilancio parla di 5 feriti tra i quali anche una bimba

Paura questa mattina sul tratto autostradale dell’A1 tra Caianiello e Capua a causa di un incidente nel quale sono state coinvolte due vetture. Le prime notizie parlano di uno scontro tra due auto una delle quali si sarebbe ribaltata sulla carreggiata. Nello spaventoso incidente 5 persone sono rimaste ferite, tra loro anche una bimba. Al momento le forze dell’ordine hanno chiuso il tratto dell’autostrada interessato dallo scontro al traffico con inevitabili disagi per la viabilità. Sono segnalati infatti circa 6 km di traffico. Intanto sul luogo del terribile impatto sono arrivate oltre alle ambulanze del 118 anche gli agenti della polizia Stradale e i vigili del fuoco di Teano.

LEGGI ANCHE -> Zanardi, il medico: “L’evoluzione clinica procede in modo ondulatorio”

Le indagini sull’incidente verificatosi sull’A1

Gli agenti della polizia Stradale si sono immediatamente messi a lavoro innanzitutto per capire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato al ferimento degli occupanti delle vetture. Tra i feriti, di cui uno dovrebbe essere in condizioni piuttosto gravi, una bambina piccola. La polizia dovrà innanzitutto capire come si sia potuto verificare lo scontro tra le due auto. Un impatto sicuramente violento che ha portato uno dei veicoli addirittura a ribaltarsi lungo la carreggiata. Intanto gli agenti, insieme ai vigili del fuoco, stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per poter formulare già nelle prossime ore un’ipotesi di responsabilità. Intanto, affinché gli investigatori possano svolgere i sopralluoghi necessari, il tratto dell’A1 interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico con pesanti ricadute sulla situazione del traffico.

LEGGI ANCHE -> La Spezia, incendio in una casa di riposo: il bilancio di morti e feriti