Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane deputata degli Stati Uniti, ha risposto per le rime ad un collega che le aveva rivolto offese sessiste

La deputata Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane che abbia mai occupato un posto al Congresso degli Stati Uniti, ha denunciato durante il suo discorso un suo collega. L’uomo, il deputato repubblicano Ted Yoho, le aveva pubblicamente rivolto offese ed epiteti di stampo sessista. In seguito il repubblicano si è scusato in aula per l’aggressività, senza mai però nominare la Ocasio-Cortes, sostenendo di non aver mai usato parole offensive in quanto marito e padre. La risposta della deputata non si è fatta certamente attendere, ripresa in un video diventato immediatamente virale. La più giovane rappresentate del Congresso americano è stata fin dall’inizio della sua carriera politica, in prima linea per i diritti delle donne.

La risposta della deputata Alexandria Ocasio-Cortez

La volgarità espressa da Yoho era quindi, se possibile, ancora più intollerabile. Nel suo discorso Alexandria Ocasio-Cortez ha effettivamente ridicolizzato le scuse del repubblicano. La deputata ha affermato con fierezza che il fatto di avere moglie e figlie non rende un uomo una persona decente. La decenza la si ottiene grazie al rispetto con cui tratta le altre persone. “Anche io sono una figlia – ha dichiarato Alexandria Ocasio-Cortes – mio padre, per fortuna, non è vivo per assistere al modo in cui Yoho mia trattato, ma mia madre ha visto“. La deputata ha ribadito che considera suo preciso obiettivo mostrare ai suoi genitore di essere la donna che hanno fieramente allevato e che non accetta abusi dagli uomini. “Quando un uomo decente sbaglia – ha concluso la deputata – si scusa ma non per guadagnare un voto. Si scusa per riparare e riconoscere l’errore, solo così si può andare avanti“.

