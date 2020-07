Uccise l’uomo che tentò di violentarla: niente galera per lei. Sentenza storica in Italia per una donna accusata di omicidio e finora agli arresti domiciliari.

Legittima difesa. E’ stata considerata tale l’azione di Aurela Perhati che un anno fa travolse con l’auto l’uomo che tentò di violentarla. Accusata di omicidio per l’assassinio di Massimo Garritta, ritrovato senza vita il giorno di Capodanno del 2019 nella località alessandrina, per la giovane di Ovada è scattata la liberazione immediata dagli arresti domiciliari.

Aggredita dall’uomo di 53 anni in una zona isolata, la donna fece di tutto per liberarsi e ci riuscì tanto da raggiungere l’auto. E nella frenesia della fuga, considerando che l’aggressore non si arrese, la donna scappò e lo travolse.

Fermata la mattina 4 gennaio dai carabinieri, la giovane ammise di averlo investito ma non con l’intenzione di ucciderlo. E a riprova della sua versione ci fu ritrovamento dell’uomo con i pantaloni abbassati. Una prova schiacciante affiancata ad altri esami effettuati.

L’accusa, tuttavia, aveva chiesto 8 anni di carcere per la donna. Ma niente da fare: per il Pm le tracce lasciate dall’auto dimostravano chiaramente una volontà di fuga da parte di lei, mentre fu appunto confermato il tentativo di violenza.

